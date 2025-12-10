Экс-офицер армии США усомнился в создании «азиатского НАТО»

Бывший офицер армии США Станислав Крапивник прокомментировал идею Вашингтона создать так называемое «азиатское НАТО». По его словам, реального аналога североатлантического блока в регионе не существует, а попытки американцев собрать устойчивую коалицию в Индо-Тихоокеанском регионе пока провалились. США уже не раз пытались сместить центр внимания в сторону Азии, но дальше замыслов аналитиков дело не идёт.

Эксперт отметил, что в Вашингтоне делают ставку на Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию как на ключевых партнёров. Однако, по его оценке, Австралия находится слишком далеко от Китая и не располагает по-настоящему значительными возможностями, тогда как Токио и Сеул ограничены территориальными спорами и сложными отношениями с Пекином. Это, по мнению Крапивника, сильно снижает потенциал реального объединения. Особенно резко экс-офицер высказался о военной роли Новой Зеландии.

«Новая Зеландия — это вообще никакая не военная сила, это даже не анекдот. По-моему, Московская область и то больше военная сила, чем вся Новая Зеландия», — заявил он в беседе с «Царьградом», подчеркнув, что у перечисленных стран просто нет ресурсов для настоящей интеграции в единый блок.

Крапивник считает, что США продолжат пытаться перетянуть акценты в сторону Азии, несмотря на нерешённые задачи в Европе и Латинской Америке. Тем не менее, по его мнению, разговоры о новой коалиции так и останутся нереализованной идеей, удобной для докладов и геополитических концепций, но плохо совместимой с реальным балансом сил и противоречиями между участниками.

Ранее сообщалось, что конгрессмен-республиканец Томас Масси внёс законопроект о выходе США из НАТО. В своём документе HR 6508, получившем название «Закон о НАТО», он предлагает вывести страну из Североатлантического альянса. По данным зарубежных СМИ, НАТО не разрабатывает планы на случай выхода США из альянса, несмотря на роль Америки в военном блоке. Дипломаты блока воспринимают сигналы из Вашингтона не как угрозу выхода, а как сигнал к усилению активности Европы.