Снимки Лизы Галкиной взбудоражили сеть — фанаты ищут подтверждение прилёта Пугачёвой в Москву

12-летняя Лиза Галкина опубликовала в соцсетях фотографии новогодней Москвы, что вызвало обсуждение среди пользователей, пишет kp.ru. Под снимками появилась подпись: «Самый насыщенный маршрут по московским новогодним локациям».

Публикация привлекла внимание из-за того, что семья Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* после отъезда из России осенью 2022 года публично не появлялась в стране, поэтому пользователи начали предполагать, что дочь артистов могла прилететь в Москву. Отметим, что Life.ru не нашёл в Сети аккаунтов, которые бы доподлинно принадлежали дочке Пугачёвой, зато в соцсетях много так называемых фан-аккаунтов, которые ведутся посторонними людьми, но посвящены конкретной знаменитости. Возможно, в Москву пожаловал кто-то из администраторов такого сообщества.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / liza__galkina

После эмиграции в 2022 году семья Пугачёвой и Галкина* проживает за границей — сначала в Израиле, затем на Кипре. Дети посещали частную школу в Москве, но с момента отъезда в Россию не возвращались.

Ранее Mash сообщал, что в свидетельствах о рождении Лизы и Гарри отсутствуют отметки о гражданстве, обязательные по закону с 2023 года. Для их получения родители должны лично обратиться в МВД или российское консульство, однако теоретически возвращение в страну может иметь для семьи правовые последствия.

Также СМИ отмечали, что дети обладают израильскими документами, что в будущем может повлечь обязанность встать на воинский учёт в Израиле: с 16 лет это является обязательной процедурой.