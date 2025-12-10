В Москве задержали 12 человек, которые незаконно легализовали более 50 тысяч мигрантов

В Москве пресечена деятельность преступной группы из 12 человек, занимавшейся массовой легализацией иностранных граждан через фиктивные трудовые договоры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Управление ФСБ по Москве и области.

«Фигуранты уголовного дела задержаны, им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в управлении.

Следствие считает, что преступники наладили целый механизм для облегчения нелегального проживания иностранцев в стране. Основой этой схемы стало массовое производство фиктивных трудовых контрактов. Как следует из материалов дела, таким способом обрели законный вид своего пребывания 53 197 зарубежных гостей.

Правоохранители выяснили, что один из руководителей канала – уроженец Одесской области. При обыске у него нашли документы, подтверждающие болгарское и украинское гражданство.

ФСБ подтвердила, что все иностранцы, использовавшие поддельные документы, идентифицированы. Их ждет административное выдворение и запрет на въезд в страну.