ПВО уничтожила уже 28 украинских беспилотников на подлёте к Москве

Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации уничтожено ещё 12 беспилотных летательных аппаратов на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее он писал об уничтожении шестнадцати беспилотников. Таким образом, общее количество сбитых БПЛА за ночь достигло 28.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — заявил мэр.

Атака на Москву продолжается уже три часа. Закрыты все аэропорты столицы. В Шереметьево, Внуково и Домодедово задерживается вылет более чем 50 рейсов.

Ранее сообщалось, что в Тульской области зафиксированы взрывы в районе Тулы и Алексина. По предварительной информации, системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Местные жители сообщают о пяти-семи взрывах, вспышках в небе и звуке мотора. Губернатор региона Дмитрий Миляев объявил об опасности атаки БПЛА.