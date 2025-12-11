Трамп заявил о массовой коррупции на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о масштабной коррупции на Украине на фоне вспыхнувших в стране скандалов. Об этом республиканец сообщил журналистам в Белом доме.

По словам хозяина Белого дома, его слова не являются попыткой очернить кого-либо, но реальность такова, что на Украине «действительно творится массовая коррупция». Трамп воздержался от дальнейших комментариев по этому вопросу.