Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 02:19

Трамп заявил о массовой коррупции на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп заявил о масштабной коррупции на Украине на фоне вспыхнувших в стране скандалов. Об этом республиканец сообщил журналистам в Белом доме.

По словам хозяина Белого дома, его слова не являются попыткой очернить кого-либо, но реальность такова, что на Украине «действительно творится массовая коррупция». Трамп воздержался от дальнейших комментариев по этому вопросу.

«Покрывают друг друга»: Орбан объяснил слепоту ЕС в отношении коррупции в Киеве
«Покрывают друг друга»: Орбан объяснил слепоту ЕС в отношении коррупции в Киеве

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что коррупционные скандалы в Брюсселе не позволяют Евросоюзу поднимать вопрос о коррупции на Украине. По словам министра, при председателе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен Европа превратилась в менее безопасное и менее конкурентоспособное место. До этого Сийярто отметил, что его страна дорого заплатила за конфликт на Украине, к которому не была причастна, и поэтому Будапешт заинтересован в скорейшем мирном урегулировании.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar