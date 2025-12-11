Суд взыскал с Блиновской 15 млн за фиктивный выход её мужа из бизнеса

Арбитражный суд Москвы обязал Елену Блиновскую и её мужа Алексея выплатить более 15 миллионов рублей, признав недействительным его выход из ярославской компании «Перспектива». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы судебного дела и представителя финансового управляющего.

Как пояснил представитель управляющего Марии Ознобихиной, в 2023 году, после возбуждения уголовного дела против Блиновской, гендиректор «Перспективы» Владимир Кондрух создал «зеркальную» компанию «Гуфо», куда перевел весь бизнес. Алексей Блиновский, владевший 45% в «Перспективе», формально вышел из состава участников в начале 2024 года.

«Там работали одни и те же работники, было одно и то же место регистрации, один и тот же вид деятельности, один и тот же сайт, использовался один и тот же товарный знак», — сказал он.

Финуправляющий потребовал взыскать убытки, включающие реальную стоимость доли Блиновского как в «Перспективе», так и в «Гуфо», а также 9 миллионов рублей по невозвращенному займу, который Блиновский выдал компании из средств, заработанных женой. Суд полностью удовлетворил иск, признав сделку по выходу недействительной и направленной на сокрытие активов.