Министр обороны Японии пожаловался генсеку НАТО на Россию и Китай

Япония серьёзно обеспокоена из-за увеличения напряжённости в области безопасности, вызванной действиями Китая и России, во время видеоконференции с представителями Североатлантического альянса. Об этом сообщает Bloomberg ссылаясь на Министра обороны страны Синдзиро Коидзуми.

«Коидзуми проинформировал генсека НАТО Марка Рютте и министра обороны Италии Гвидо Крозетто о предполагаемом использовании Китаем радаров управления огнём против японских истребителей, а также о совместном полёте китайских и российских бомбардировщиков к югу от Окинавы», — заявили в Минобороны.

Глава японского оборонного ведомства также подтвердил намерение укрепить сотрудничество как Рютте, так и с Крозетто. Он вновь подчеркнул позицию Японии, согласно которой на развитие событий следует реагировать «спокойно, но решительно».