11 декабря, 07:06

Министр обороны Японии пожаловался генсеку НАТО на Россию и Китай

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

Япония серьёзно обеспокоена из-за увеличения напряжённости в области безопасности, вызванной действиями Китая и России, во время видеоконференции с представителями Североатлантического альянса. Об этом сообщает Bloomberg ссылаясь на Министра обороны страны Синдзиро Коидзуми.

«Коидзуми проинформировал генсека НАТО Марка Рютте и министра обороны Италии Гвидо Крозетто о предполагаемом использовании Китаем радаров управления огнём против японских истребителей, а также о совместном полёте китайских и российских бомбардировщиков к югу от Окинавы», — заявили в Минобороны.

Глава японского оборонного ведомства также подтвердил намерение укрепить сотрудничество как Рютте, так и с Крозетто. Он вновь подчеркнул позицию Японии, согласно которой на развитие событий следует реагировать «спокойно, но решительно».

Ранее сообщалось, что Япония отказалась поддержать инициативу ЕС по конфискации замороженных российских активов для финансирования Украины. Министр Сацуки Катаяма якобы указала на юридические преграды, мешающие использованию этих средств. Позже японские власти опровергли информацию в СМИ о возможности использования активов. Они также отметили, что рассматривают современную Незалежную как «Восточную Азию».

