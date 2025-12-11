Боевики в Центрально-Африканской Республике обратились к Украине с просьбой помочь в организации попытки военного переворота перед выборами, назначенными на 28 декабря. Об этом сообщил советник по безопасности президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера Дмитрий Подольский, известный под позывным Салем.

«К нам буквально недавно поступила информация, что в предвыборный период некоторые лидеры незаконных вооружённых формирований, которые не относятся ни к MPC, 3R и UPC (названия группировок в ЦАР, — прим. Life.ru), выходили с просьбой на украинских дипломатов, находящихся в одной стране Африки, по предоставлению им помощи в виде инструкторов, вооружения, боеприпасов и по возможности в виде выделения денежных средств для попытки здесь государственного переворота», — сказал Салем ТАСC.

Он отметил, что неизвестно, какой ответ получили боевики, но существует вероятность, что Киев проявил интерес к этому предложению и начал искать финансирование у своих западных партнёров.