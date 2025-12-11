Путин в Индии
Регион
11 декабря, 08:19

Нижегородский аэропорт принял 16 самолётов, которые не смогли сесть в Москве

Обложка © Life.ru

Нижегородский аэропорт «Чкалов» принял 16 пассажирских рейсов, которые не смогли приземлиться в Москве из-за ограничений на полёты. Об этом сообщила пресс-служба нижегородской воздушной гавани.

В соответствии с решениями экипажей, пассажиры этих рейсов ожидают вылета либо на бортах самолётов, либо в терминале аэропорта. Представители авиакомпаний организовали работу с людьми, оказавшимися в ситуации вынужденной задержки.

Для обеспечения комфорта пассажиров в аэропорту были развернуты дополнительные точки с питьевой водой, включая фонтанчики и кулеры, а также выдан мягкий инвентарь — пуфы и матрасы. Эти меры позволили смягчить неудобства, связанные с незапланированной посадкой и ожиданием дальнейших указаний относительно продолжения полёта в Москву.

Ранее Life.ru сообщал, что в 10 утра по Москве закрыли внуково, введя в воздушной гавани план «Ковёр». Вместе с тем спустя один час московский аэропорт Домодедово тоже остановил приём и отправку самолётов в целях безопасности.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

