Нижегородский аэропорт принял 16 самолётов, которые не смогли сесть в Москве
Обложка © Life.ru
Нижегородский аэропорт «Чкалов» принял 16 пассажирских рейсов, которые не смогли приземлиться в Москве из-за ограничений на полёты. Об этом сообщила пресс-служба нижегородской воздушной гавани.
В соответствии с решениями экипажей, пассажиры этих рейсов ожидают вылета либо на бортах самолётов, либо в терминале аэропорта. Представители авиакомпаний организовали работу с людьми, оказавшимися в ситуации вынужденной задержки.
Для обеспечения комфорта пассажиров в аэропорту были развернуты дополнительные точки с питьевой водой, включая фонтанчики и кулеры, а также выдан мягкий инвентарь — пуфы и матрасы. Эти меры позволили смягчить неудобства, связанные с незапланированной посадкой и ожиданием дальнейших указаний относительно продолжения полёта в Москву.
Ранее Life.ru сообщал, что в 10 утра по Москве закрыли внуково, введя в воздушной гавани план «Ковёр». Вместе с тем спустя один час московский аэропорт Домодедово тоже остановил приём и отправку самолётов в целях безопасности.
