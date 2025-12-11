Для Киева массированные атаки беспилотниками, как произошла сегодня ночью, — это инструмент политического давления и политического шантажа, в последнюю очередь это связано с военными целями ВСУ. О том, чего же добиваются власти Украины, направляя сотни дронов на Россию, Life.ru рассказали член российского совета по внешней оборонной политике Андрей Климов и депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Оба эксперта уверены, что главная цель — сорвать мирные переговоры, находящиеся сейчас в интенсивной фазе. Причём подобное Киев проделывал уже не раз.

Я на протяжении практически всего периода СВО со своими помощниками выстраивал графики командировок. Мы пытались понять логику усиления атак беспилотников на территории РФ. За редчайшим исключением, это было связано не с военной необходимостью, а именно с теми или иными политическими событиями. Будь то, например, проведение выборов президента России или, как в данном случае, интенсификация переговоров. Не скажу, что в 100% случаев, но в большей части случаев мы такого рода связи улавливали. Андрей Климов Член российского совета по внешней оборонной политике

Даже были ситуации, когда, например, мы проводили в одном из российских городов важное международное мероприятие, большое и серьёзное, которое мы анонсировали ранее. И в аккурат за сутки до его начала по местам, где пролегали маршруты основных наших иностранных гостей на территории России, были попытки заблокировать воздушное пространство. Но кое-как вышли из этой ситуации. Были серьёзные усилия, чтобы все участники вовремя оказались в точке сбора. Поэтому они очень серьёзно к этому относятся.

Они именно так и поступают, они другими способами добиться этого не могут, дипломатическими. Они действуют вот таким образом. А их пропаганда уже не срабатывает, и мейнстрим западный уже не так себя ведёт, как это было в первые годы.

Юрий Швыткин согласен, что подобные действия Киева направлены на срыв диалога по урегулированию, что ещё раз подчёркивает: ежим Зеленского не настроен на мирный процесс. Но это не единственная причина. Вторая — призыв президента США Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому с требованием провести выборы на Украине. Зеленский сопротивляется, как может.

«Но я скажу, что средства противовоздушной обороны действительно работают достаточно эффективно. Всё возможное делают для предотвращения и уничтожения беспилотных летательных аппаратов», — добавил депутат.