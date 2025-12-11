«Мы с братьями обманщики»: Сергей Сафронов шокировал заявлением о своих трюках

Братья Сафроновы 29 декабря представят новое шоу «Повелители Волшебства», которое должно превзойти постановку «M.A.R.S. Притяжение». В программе предусмотрен уникальный трюк — исчезновение с огромной сцены массивного джипа на гигантских колёсах, рассказал иллюзионист Сергей Сафронов.

Он отметил, что артисты со всего мира, в отличие от политиков, отказываются бойкотировать Россию, особенно они готовы к сотрудничеству в жанре иллюзий. И хоть резидент Международного общества иллюзионистов Тони Хассини не смог лично прилететь в РФ для вручения премии Мерлина братьям, он поздравил их по видеосвязи.

Собеседник «Вечерней Москвы» подчеркнул, что несмотря на доступность разгадок трюков в интернете, главной задачей современного иллюзиониста остаётся создание уникальных номеров. Он полагает, что раскрытие секретов в Сети не вредит жанру, а наоборот — привлекает к нему дополнительное внимание.

Что касается былого жёсткого соперничества между братьями, которое доходило даже до драк, Сафронов признал, что это плохо сказывалось на их общей работе и могло приводить к многодневным ссорам. Сейчас, по его словам, конфликты такого накала остались в прошлом, хотя споры и обсуждения идей по-прежнему случаются. Братья придерживаются правила, что каждое мнение должно быть услышано, а задумка — реализована в их общем проекте.

«Называйте нас как угодно: фокусниками, иллюзионистами, мошенниками... Мы с братьями действительно обманщики, но только с согласия зрителей», — сыронизировал Сафронов.

Ранее Сергей Сафронов заявил, что экстрасенсов не существует, а участники популярных телешоу о сверхспособностях — обычные актёры. В этом он удостоверился за время продолжительной карьеры, так и не встретив ни одного настоящего экстрасенса.