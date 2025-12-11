Лавров: Переговоры РФ и США посвящены поиску долгосрочного урегулирования на Украине

Переговоры России и США посвящены поиску именно долгосрочного урегулирования на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом он подчеркнул, что у Западной Европы другая позиция: там думают только о том, как прекратить огонь, отдышаться и снова готовить Киев к войне.