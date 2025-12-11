Лавров: Переговоры РФ и США посвящены поиску долгосрочного урегулирования на Украине
Обложка © Life.ru
Переговоры России и США посвящены поиску именно долгосрочного урегулирования на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом он подчеркнул, что у Западной Европы другая позиция: там думают только о том, как прекратить огонь, отдышаться и снова готовить Киев к войне.
«Наши переговоры с президентом США, с его командой посвящены именно этому — поиску долгосрочного урегулирования для устранения первопричин этого кризиса», — сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.
Кстати, ранее Владимир Зеленский сообщил о готовности страны заключить энергетическое перемирие при условии согласия России. Однако в Кремле ему ответили, что Россия ставит в приоритет не временное перемирие на Украине, а устойчивый и гарантированный долгосрочный мир.
