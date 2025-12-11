Путин в Индии
11 декабря, 09:41

Дымовые завесы и 2 вертолёта: «Соколы Буданова»* провалили операцию в Покровске за 20 минут

Спецназ ГУР «Соколы Буданова»* провалил операцию в Красноармейске за 20 минут

Обложка © Flickr / Nehemia Gershuni

Операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины под Красноармейском (Покровском) потерпела неудачу всего через 20 минут. Более 20 «соколов Буданова»* были уничтожены, не достигнув города, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Спецназ ГУР даже до города не дошёл. Показательно высадились из двух вертолётов под прикрытием дымовых завес и РЭБа, рассредоточились, но были оперативно обнаружены и уничтожены нашими штурмовиками на подступах к городу в течение 20 минут, не более того. Это изначально был провал», — сказал Кимаковский.

Он также отметил, что в ходе операции ГУР МО Украины понесло потери как минимум в 20 военнослужащих, ещё один был захвачен в плен.

Дрон снял, как элитных «соколов Буданова*» взорвали с вертолётом после посадки под Покровском
Дрон снял, как элитных «соколов Буданова*» взорвали с вертолётом после посадки под Покровском

Напомним, спецназ ГУР совершил дерзкую высадку вертолётного десанта на подступах к Красноармейске. Приземление снял российский дрон: 11 «соколов Буданова»* высадились на открытом пространстве и, рассредоточившись, побежали к застройке. Вскоре в Минобороны России уведомили, что все десантники были уничтожены, а военкоры показали видео, на которых пехотинцев настигают дроны.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

* Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Наталья Афонина
