Спецназ ГУР «Соколы Буданова»* провалил операцию в Красноармейске за 20 минут
Операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины под Красноармейском (Покровском) потерпела неудачу всего через 20 минут. Более 20 «соколов Буданова»* были уничтожены, не достигнув города, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Спецназ ГУР даже до города не дошёл. Показательно высадились из двух вертолётов под прикрытием дымовых завес и РЭБа, рассредоточились, но были оперативно обнаружены и уничтожены нашими штурмовиками на подступах к городу в течение 20 минут, не более того. Это изначально был провал», — сказал Кимаковский.
Он также отметил, что в ходе операции ГУР МО Украины понесло потери как минимум в 20 военнослужащих, ещё один был захвачен в плен.
Напомним, спецназ ГУР совершил дерзкую высадку вертолётного десанта на подступах к Красноармейске. Приземление снял российский дрон: 11 «соколов Буданова»* высадились на открытом пространстве и, рассредоточившись, побежали к застройке. Вскоре в Минобороны России уведомили, что все десантники были уничтожены, а военкоры показали видео, на которых пехотинцев настигают дроны.
