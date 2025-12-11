Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 09:58

Военный эксперт раскрыл, откуда ВСУ запустили на Москву десятки БПЛА

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Почти 40 беспилотников могли быть запущены по Москве и области с территории Сумской и Черниговской областей Украины, предположил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, ВСУ использовали кратчайший маршрут подлёта дронов. Попытку массированной атаки на столичный регион собеседник NEWS.ru объяснил тяжёлым положением противника в зоне СВО.

«Трамп давит, российская армия давит. Украина активирует всё, что у неё осталось. Киев ищет подходы к Москве, но ничего у ВСУ не получается. ПВО всё сбила на подходе», — подчеркнул эксперт.

НАТО не решится атаковать российские самолёты и дроны, заявил военный эксперт
НАТО не решится атаковать российские самолёты и дроны, заявил военный эксперт

Напомним, ранее МО РФ сообщило о самой масштабной ночной атаке беспилотников со стороны ВСУ за последнее время. В ночь с 10 на 11 декабря силы ПВО перехватили и уничтожили 287 дронов самолётного типа, которые были направлены на территорию России. К примеру, Москву пытались атаковать дальнобойными дронами «Лютый».

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar