Военный эксперт раскрыл, откуда ВСУ запустили на Москву десятки БПЛА

Почти 40 беспилотников могли быть запущены по Москве и области с территории Сумской и Черниговской областей Украины, предположил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, ВСУ использовали кратчайший маршрут подлёта дронов. Попытку массированной атаки на столичный регион собеседник NEWS.ru объяснил тяжёлым положением противника в зоне СВО.

«Трамп давит, российская армия давит. Украина активирует всё, что у неё осталось. Киев ищет подходы к Москве, но ничего у ВСУ не получается. ПВО всё сбила на подходе», — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее МО РФ сообщило о самой масштабной ночной атаке беспилотников со стороны ВСУ за последнее время. В ночь с 10 на 11 декабря силы ПВО перехватили и уничтожили 287 дронов самолётного типа, которые были направлены на территорию России. К примеру, Москву пытались атаковать дальнобойными дронами «Лютый».