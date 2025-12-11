Суд вынес приговор мужу сибирячки-детоубийцы из Канска
Суд приговорил к 4 годам мужа жительницы Канска, которая убила троих детей
Обложка © Прокуратура Красноярского края
В Красноярском крае суд вынес приговор отцу троих детей, которых убила их мать. Владимира Мытько приговорили к 4 годам колонии общего режима. Решение озвучил Канский городской суд.
Приговор мужу сибирячки-детоубийцы из Канска. Видео © Прокуратура Красноярского края
Суд установил, что на протяжении почти семи лет, с лета 2018 года по апрель 2025-го, мужчина систематически истязал своих малолетних сыновей и жену. Целью его действий было добиться полного подчинения и послушания от членов семьи.
Коллегия присяжных ранее признала Мытько виновным, и суд согласился с этим вердиктом. Его осудили по статье об истязании лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии.
«Суд признал Мытько виновным в совершении преступления… ему назначено 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов края.
Напомним, в апреле 2025 года в Канске произошло чудовищное преступление: мать пятерых детей, стоявшая на учёте у психиатра, убила троих из них — четырёхлетнюю дочь, семимесячного и восьмилетнего сыновей. Она призналась, что задушила девочку, а мальчикам нанесла удары топором. Красноярский краевой суд постановил направить 30-летнюю женщину на принудительное лечение в психиатрическую больницу. При этом она заявляла, что помнит события того дня и просила прощения.
