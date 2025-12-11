Более 40 дронов сбили на подлёте к Москве с начала суток

Ещё два беспилотных летательных аппарата сбили на подлёте к Москве системы противовоздушной обороны России. Дроны пытались атаковать столицу, рассказал мэр города Сергей Собянин. Оперативные действия позволили предотвратить возможные последствия атаки на гражданские объекты.

Сейчас на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, которые проводят необходимые мероприятия по обеспечению безопасности и ликвидации последствий. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, атаковавших Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в 13:31.

Всего с начала суток уничтожен уже 41 беспилотник на подлёте к Москве.

Напомним, ранее МО РФ сообщило о самой масштабной ночной атаке беспилотников со стороны ВСУ за последнее время. В ночь с 10 на 11 декабря силы ПВО перехватили и уничтожили 287 БПЛА самолётного типа, которые были направлены на территорию России. К примеру, Москву пытались атаковать дальнобойными дронами «Лютый».