«Продвигаемся к ориентиру»: Путин анонсировал планы по снижению бедности в стране

Россия должна снизить уровень бедности до менее семи процентов к 2030 году и до менее пяти процентов — к 2036-му. Об этом заявил глава государева Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам 11 декабря.

Президент рассказал, что сейчас уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях. Например, если в 2000-м году доходы ниже прожиточного минимума имели 42 миллиона человек (29%), то по итогам прошлого года — чуть более 10 миллиона человек (7,2%).

«Мы последовательно продвигаемся к ориентиру, установленному на 2030 год, а именно снизить уровень бедности до менее 7 процентов, а к 2036 году – менее 5 процентов», — заявил Путин.