«Продвигаемся к ориентиру»: Путин анонсировал планы по снижению бедности в стране
Путин: Уровень бедности в России должен достичь менее 5% к 2036 году
Обложка © Life.ru
Россия должна снизить уровень бедности до менее семи процентов к 2030 году и до менее пяти процентов — к 2036-му. Об этом заявил глава государева Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам 11 декабря.
Президент рассказал, что сейчас уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях. Например, если в 2000-м году доходы ниже прожиточного минимума имели 42 миллиона человек (29%), то по итогам прошлого года — чуть более 10 миллиона человек (7,2%).
«Мы последовательно продвигаемся к ориентиру, установленному на 2030 год, а именно снизить уровень бедности до менее 7 процентов, а к 2036 году – менее 5 процентов», — заявил Путин.
Ранее сообщалось, что процент россиян, находящихся за чертой бедности, будет продолжать снижаться и к 2026 году может составить 6–6,8%. Хотя темпы уменьшения будут более умеренными по сравнению с предыдущими годами, положительная тенденция сохранится благодаря стабильному росту заработных плат, индексации пенсий и социальных выплат, а также расширению адресной помощи для наиболее уязвимых групп населения.
Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.