Главную ёлку страны привезли в Кремль

В Кремль привезли главную новогоднюю ёлку страны, в ближайшие дни специалисты приступят к её установке и украшению. О событии рассказали в Управлении делами президента РФ и показали видео с новогодней красавицей.

Главная ёлка страны приехала в Кремль. Видео © Telegram / Управление делами президента РФ

«После аккуратной подготовки к транспортировке ель 10 декабря традиционно отправилась в Москву на специальном автопоезде, за рулём которого был сам Дед Мороз. Под бой курантов она пересекла ворота Спасской башни и заняла своё место на Соборной площади Кремля», — говорится в тексте.

Все работы завершат к началу традиционных новогодних утренников в Кремлёвском Дворце. А после праздников ёлку отправят на переработку и изготовление сувениров. Семена из её шишек будут посеяны в разных российских регионах.

Ранее сообщалось, что 10 декабря главную новогоднюю ёлку России в среду отправили из Рузы в Москву — за рулём автопоезда традиционно сидел Дед Мороз. Срубили дерево в Подмосковье 8 декабря. Параметры новогодней красавицы впечатляют: высота – 26 метров, диаметр ствола – 64 сантиметра, а размах нижних ветвей – 11 метров. Лесник, который присмотрел вековое дерево ещё зимой, был уверен, что именно оно станет победителем среди 24 конкурсанток.