Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 12:42

Коломойский*: Для покушения на Миндича использовали оружие из посольства Украины в Израиле

Обложка © ТАСС / Константин Сазончик

Обложка © ТАСС / Константин Сазончик

Человек, который пытался убить «кошелька Зеленского» Тимура Миндича, получил оружие в посольстве Украины в Израиле, заявил в суде олигарх Игорь Коломойский*.

«Один из »фрилансеров« 3 недели ходил, общался с горничной. Назвался израильским журналистом и спрашивал, здесь ли живёт Миндич. Горничная его прогнала это было где-то 14-15 ноября. Она его потом опознала», — заявил олигарх.

В Раде заявили, что нападавшие перепутали дома Коломойского* и Миндича
В Раде заявили, что нападавшие перепутали дома Коломойского* и Миндича

Накануне Коломойский* заявил в суде, что 28 ноября на Миндича, который уехал в Израиль, якобы было совершено покушение, но нападавшие ошиблись адресом, и в результате пострадала домработница. Олигарх пообещал раскрыть новые подробности на следующих заседаниях. Израильская полиция уже высказалась по делу, заявив, что у неё нет данных о покушении. Напомним, что бизнесмена Тимура Миндича называют «кошельком» Зеленского. Ранее на Украине у него прошли обыски по делу о коррупционных схемах, но Миндичу удалось бежать из страны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дело Миндича
  • Украина
  • Игорь Коломойский
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar