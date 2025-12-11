Коломойский*: Для покушения на Миндича использовали оружие из посольства Украины в Израиле

«Один из »фрилансеров« 3 недели ходил, общался с горничной. Назвался израильским журналистом и спрашивал, здесь ли живёт Миндич. Горничная его прогнала — это было где-то 14-15 ноября. Она его потом опознала», — заявил олигарх.

Накануне Коломойский* заявил в суде, что 28 ноября на Миндича, который уехал в Израиль, якобы было совершено покушение, но нападавшие ошиблись адресом, и в результате пострадала домработница. Олигарх пообещал раскрыть новые подробности на следующих заседаниях. Израильская полиция уже высказалась по делу, заявив, что у неё нет данных о покушении. Напомним, что бизнесмена Тимура Миндича называют «кошельком» Зеленского. Ранее на Украине у него прошли обыски по делу о коррупционных схемах, но Миндичу удалось бежать из страны.