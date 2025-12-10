На Миндича в Израиле совершили покушение, заявил Коломойский*

Олигарх Игорь Коломойский* заявил в суде, что 28 ноября было совершено покушение на сбежавшего с Украины бизнесмена Тимура Миндича. По его данным, «кошелёк» Владимира Зеленского в настоящее время скрывается в Израиле.

«На Миндича в Израиле было покушение 28 ноября. Это была попытка покушения, преступники были арестованы. Ранили домработницу», — сказал олигарх на заседании суда.

Согласно заявлению Коломойского*, покушение на Миндича не было совершено, поскольку нападавшие ошиблись адресом. При этом он утверждает, что пострадала домработница. Коломойский* пообещал раскрыть больше деталей на судебных заседаниях завтра и послезавтра.

Ранее Коломойский* отрицал способность бизнесмена организовать масштабную коррупционную схему. По его словам, предприниматель не обладает достаточными интеллектуальными способностями для разработки столь сложной схемы. Настоящими организаторами являются совершенно другие люди.

Напомним, у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, прошли обыски, а после он был объявлен в розыск. В материалах дела фигурирует и фамилия главаря киевского режима в связи со схемой легализации средств, что вызвало серьёзный скандал. Когда были обнародованы аудиозаписи переговоров киевских чиновников («плёнки Миндича») стало ясно, что коррупция охватила всю верхушку украинского руководства. Хищения совершались в сфере энергетики и вооружения.

