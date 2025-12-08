Путин в Индии
8 декабря, 14:36

«Болячка на заднице»: Резиденты «Квартала 95» высмеяли Миндича на одном из недавних шоу

Резиденты «Квартала 95» сравнили бизнесмена Миндича с болячкой на заднице

Обложка © djc.com.ua

Резиденты «Квартала 95» на одном из недавних шоу не стеснялись в выражениях, сравнив Тимура Миндича, бизнес-партнера Владимира Зеленского, фигурирующего в коррупционных махинациях, с болячкой на заднице. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Я шесть лет в «Квартале» и всё это время думал, что Миндич — это какая-то болячка. Ну посмотри, у меня на заднице Миндич не выскочил?» — сказал в ходе выступления комик Юрий Ткач.

Он также заявил, что Зеленского надо бы отправить в Израиль, чтобы тот «прижал Миндича» и вытряс из него деньги для Украины.

«Решала что-то по своим оплатам»: Голос жены Зеленского тоже звучит на «плёнках Миндича»
Напомним, у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, прошли обыски, а после он был объявлен в розыск. В материалах дела фигурирует и фамилия главаря киевского режима в связи со схемой легализации средств, что вызвало серьёзный скандал. Когда были обнародованы аудиозаписи переговоров киевских чиновников («плёнки Миндича») стало ясно, что коррупция охватила всю верхушку украинского руководства. Хищения совершались в сфере энергетики и вооружения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

