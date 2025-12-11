Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 декабря, 02:39

В Раде заявили, что нападавшие перепутали дома Коломойского* и Миндича

Тимур Миндич. Обложка © djc.com.ua

Депутат Рады Алексей Гончаренко* заявил, что лица, которые собирались атаковать дом украинского бизнесмена Тимура Миндича, ошиблись адресом и проникли в соседнее здание, принадлежащее олигарху Игорю Коломойскому*.

«Преступники перепутали дом. В доме Коломойского* они столкнулись с горничной, на которую напали с ножом. В результате её еле смогли спасти. Поэтому формально это было покушение на горничную, но фактически на Миндича», — приводит слова Гончаренко* «Политика страны».

Ранее израильская полиция заявила, что не располагает какими-либо данными о покушении на Тимура Миндича. Коломойский* утверждал в суде, что 28 ноября на Миндича, который уехал в Израиль, якобы было совершено покушение, но нападавшие ошиблись адресом, и в результате пострадала домработница. Олигарх пообещал раскрыть новые подробности на следующих заседаниях. Напомним, у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, прошли обыски, а после он был объявлен в розыск. В материалах дела фигурирует и фамилия главаря киевского режима в связи со схемой легализации средств, что вызвало серьёзный скандал.

* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

BannerImage
Алена Пенчугина
