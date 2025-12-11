В Раде заявили, что нападавшие перепутали дома Коломойского* и Миндича

Депутат Рады Алексей Гончаренко* заявил, что лица, которые собирались атаковать дом украинского бизнесмена Тимура Миндича, ошиблись адресом и проникли в соседнее здание, принадлежащее олигарху Игорю Коломойскому*.

«Преступники перепутали дом. В доме Коломойского* они столкнулись с горничной, на которую напали с ножом. В результате её еле смогли спасти. Поэтому формально это было покушение на горничную, но фактически на Миндича», — приводит слова Гончаренко* «Политика страны».