10 декабря, 18:35

В полиции Израиля заявили, что ничего не знают о покушении на «кошелёк» Зеленского

Обложка © djc.com.ua

Израильская полиция заявила, что не располагает какими-либо данными о покушении на украинского бизнесмена Тимура Миндича. Представитель пресс-службы ведомства майор Михаил Зингерман уточнил, что правоохранители также не имеют подтверждений заявлениям олигарха Игоря Коломойского*.

«У полиции Израиля нет информации об этом», – заявил Зингерман журналистам.

Погранслужба Украины проигнорировала заседание по делу сбежавшего Миндича
Погранслужба Украины проигнорировала заседание по делу сбежавшего Миндича

Ранее Коломойский* утверждал в суде, что 28 ноября на Миндича, который уехал в Израиль, якобы было совершено покушение, но нападавшие ошиблись адресом, и в результате пострадала домработница. Олигарх пообещал раскрыть новые подробности на следующих заседаниях.

Напомним, у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, прошли обыски, а после он был объявлен в розыск. В материалах дела фигурирует и фамилия главаря киевского режима в связи со схемой легализации средств, что вызвало серьёзный скандал. Когда были обнародованы аудиозаписи переговоров киевских чиновников («плёнки Миндича») стало ясно, что коррупция охватила всю верхушку украинского руководства. Хищения совершались в сфере энергетики и вооружения.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Полина Никифорова
