На рынке в Петербурге находили 28 нарушений перед смертельным пожаром

Пожар на Правобережном рынке в Санкт-Петербурге мог стать следствием многочисленных нарушений безопасности и порядка, что подтверждали проводимые ранее внеплановые проверки МЧС. Об этом стало известно «Постньюс». Нарушения фиксировались специалистами ежегодно.

АО «Рынок «Правобережный» числится владельцем торговых площадей, всего там прошло 12 проверок с 2016 года. Восемь из них были внеплановыми. Во время каждого прихода на объект проверяющих всегда находились нарушения, было найдено 28 несоответствий нормам пожарной безопасности, в частности неполадки были с путями эвакуации.

В 2019 году специалисты Ростехнадзора также указали на нарушения энергонадзора и технического состояния инфраструктуры. При этом плановые проверки никаких нарушений не выявляли — видимо, по причине того, что предприятие готовилось к таким рейдам по графику. Последний раз рынок проверяли осенью 2024 года. А в текущем году проверок не было.

Напомним, 10 декабря мощный пожар вспыхнул на Правобережном рынке в Петербурге. Один погибший обнаружен при тушении огня. Пожарным удалось сдержать распространение пламени, локализовав его на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. СК возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг.