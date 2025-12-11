Генерал авиации объяснил, как российские «Герани» получили господство в небе над Украиной

Российские беспилотники «Герань-2», оснащённые ракетами «воздух-воздух», представляют огромную проблему для украинских ВВС, лишая их прежней свободы действий, заявил заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов. По его словам, эта угроза вынуждает противника с осторожностью использовать малочисленные самолёты, опасаясь сближения, что вынуждает лётчиков ВСУ атаковать с больших дистанций и немедленно уходить на сложный манёвр.

В интервью «Царьграду» военный эксперт отметил, что постоянная опасность быть сбитым ракетой с дрона создаёт дефицит времени, затрудняет прицеливание и вгоняет в напряжение даже лётчиков высокого класса, вынуждая их разрабатывать новые тактические приёмы. Он не исключил, что в будущем «Герани» могут получить не только видеокамеры, но и систему предупреждения об облучении радаром.

Всё это, по его мнению, указывает на начало новой эпохи, где беспилотники оспаривают господство в небе у пилотируемых истребителей. В краткосрочной перспективе это означает снижение эффективности вражеской авиации. При этом украинские вертолёты и лёгкие самолёты, выполняющие большой объём работы против дронов, могут оказаться в особенно тяжёлом положении.

Напомним, российский дрон-камикадзе «Герань-2» обзавёлся необычным апгрейдом — камерой заднего вида. Она, скорее всего, помогает оператору видеть, что происходит позади дрона. Это критически важно, чтобы вовремя заметить попытку вражеского перехвата.