Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 13:32

Генерал авиации объяснил, как российские «Герани» получили господство в небе над Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские беспилотники «Герань-2», оснащённые ракетами «воздух-воздух», представляют огромную проблему для украинских ВВС, лишая их прежней свободы действий, заявил заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов. По его словам, эта угроза вынуждает противника с осторожностью использовать малочисленные самолёты, опасаясь сближения, что вынуждает лётчиков ВСУ атаковать с больших дистанций и немедленно уходить на сложный манёвр.

Атаковавшие ВСУ в Чернигове «Герани» были оснащены новой технологией
Атаковавшие ВСУ в Чернигове «Герани» были оснащены новой технологией

В интервью «Царьграду» военный эксперт отметил, что постоянная опасность быть сбитым ракетой с дрона создаёт дефицит времени, затрудняет прицеливание и вгоняет в напряжение даже лётчиков высокого класса, вынуждая их разрабатывать новые тактические приёмы. Он не исключил, что в будущем «Герани» могут получить не только видеокамеры, но и систему предупреждения об облучении радаром.

Всё это, по его мнению, указывает на начало новой эпохи, где беспилотники оспаривают господство в небе у пилотируемых истребителей. В краткосрочной перспективе это означает снижение эффективности вражеской авиации. При этом украинские вертолёты и лёгкие самолёты, выполняющие большой объём работы против дронов, могут оказаться в особенно тяжёлом положении.

Украинский дрон заснял уникальный момент работы российской «Герани-2»
Украинский дрон заснял уникальный момент работы российской «Герани-2»

Напомним, российский дрон-камикадзе «Герань-2» обзавёлся необычным апгрейдом — камерой заднего вида. Она, скорее всего, помогает оператору видеть, что происходит позади дрона. Это критически важно, чтобы вовремя заметить попытку вражеского перехвата.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Военная техника
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar