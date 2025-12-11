Путин в Индии
11 декабря, 14:12

В 12 аэропортах России отменили и задержали более 360 рейсов из-за налёта БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Art Konovalov

Из-за временных ограничений во время отражения атаки БПЛА в 12 аэропортах России отменили и задержали сотни рейсов, однако к утру работа воздушных гаваней была полностью восстановлена. Об этом сообщили в Минтрансе РФ по итогам экстренного совещания замглавы ведомства Владимира Потешкина.

В ночь с 10 на 11 декабря ограничения привели к массовым сбоям: более 130 рейсов были отменены, 235 задержаны свыше двух часов, а 54 самолёта сели на запасных аэродромах. Пассажиров вывозили автобусами — так в Москву уехали 700 человек — и поездами.

К утру аэропорты и авиакомпании работали в штатном режиме без скоплений пассажиров, отметили в министерстве. Для удобства людей на местах были приняты соответствующие меры: в аэропортах разместили кресла и мягкие пуфики, а также организовали раздачу воды.

«Аэропорты и авиакомпании работают без сбоев, скоплений пассажиров нет, усилены рабочие смены», — уведомил Минтранс.

Ночные ограничения воздушного пространства, повлёкшие массовые отмены рейсов были введены из-за крупного налёта украинских БПЛА — ПВО за ночь отразила удары 287 украинских дронов в 12 регионах России. А на подлёте к Москве было сбито более 40 дронов.

