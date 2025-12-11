Российский археолог Александр Бутягин соблюдал все международные нормы проведения исследований и был незаконно задержан польской полицией. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного Эрмитажа, экспедицию которого в Крым возглавлял учёный.

«Бутягин неукоснительно соблюдал установленные международные нормы проведения археологических исследований — как юридические, так и этические», — сказано в тексте.

Там поясняется, что Бутягин «получил разрешение на проведение раскопок от государственных органов исполнительной власти (сначала Украины, с 2014 года — Российской Федерации)». При этом Эрмитаж документально точно фиксировал все археологические выезды, а найденные артефакты всегда передавались в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Руководство Эрмитажа подчеркнуло, что находится на связи с польскими правоохранителями и прикладывает все усилия для вызволения специалиста.

Напомним, в Польше задержали российского учёного и представителя Эрмитажа Александра Бутягина из-за раскопок в Крыму. Украина обвинила его в «уничтожении объектов культурного наследия» полуострова и намерена требовать экстрадиции. Адвокат уже подал апелляцию на решение польского суда об аресте археолога. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Москва будет требовать освобождения Бутягина.