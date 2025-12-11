Пашинян выложил видео на фоне здания ФСБ на Лубянке под песню «Ласкового мая»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян под трек «Ласкового мая» снял видео из Москвы, где за окном виднеется здание ФСБ. Ролик политик опубликовал у себя в телеграм-канале.

Пашинян в Москве. Видео © Telegram / Nikol Pashinyan

На кадрах Пашинян сидит на подоконнике в шляпе под песню «Белые розы» и снимает видео для подписчиков. Он показал новогоднюю ёлку, установленную на Лубянке и здание ФСБ. Видео завершается его фирменным сердечком из рук.

Долго ли, коротко ли, но добрался Пашинян всё-таки до Москвы. Его самолёт должен был прилететь из Гамбурга ещё ночью, но зайти на посадку в российской столице не удавалось, поскольку воздушное пространство было закрыто из-за угрозы БПЛА. Около часа армянский премьер наматывал круги над Тверской областью, после чего борт направили на запасной аэродром.