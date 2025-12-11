Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 14:01

Пашинян выложил видео на фоне здания ФСБ на Лубянке под песню «Ласкового мая»

Обложка © Telegram / Nikol Pashinyan

Обложка © Telegram / Nikol Pashinyan

Премьер-министр Армении Никол Пашинян под трек «Ласкового мая» снял видео из Москвы, где за окном виднеется здание ФСБ. Ролик политик опубликовал у себя в телеграм-канале.

Пашинян в Москве. Видео © Telegram / Nikol Pashinyan

На кадрах Пашинян сидит на подоконнике в шляпе под песню «Белые розы» и снимает видео для подписчиков. Он показал новогоднюю ёлку, установленную на Лубянке и здание ФСБ. Видео завершается его фирменным сердечком из рук.

«Хотят превратить в Украину»: Армяне встретили Пашиняна в Москве протестами
«Хотят превратить в Украину»: Армяне встретили Пашиняна в Москве протестами

Долго ли, коротко ли, но добрался Пашинян всё-таки до Москвы. Его самолёт должен был прилететь из Гамбурга ещё ночью, но зайти на посадку в российской столице не удавалось, поскольку воздушное пространство было закрыто из-за угрозы БПЛА. Около часа армянский премьер наматывал круги над Тверской областью, после чего борт направили на запасной аэродром.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Армения
  • Никол Пашинян
  • Мировая политика
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar