«Хотят превратить в Украину»: Армяне встретили Пашиняна в Москве протестами

У посольства Армении в Москве прошёл митинг против действий премьер-министра Никола Пашиняна. Он собрал около 300 участников, включая священнослужителей и общественных активистов. Протестующие осудили задержания священников и бизнесмена Самвела Карапетяна, называя их антиконституционными и несущими раскол в общество. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Митинг у посольства Армении в Москве. Видео © Life.ru

«‎Свободу нашим священнослужителям!» – скандировали собравшиеся и отмечали, что власти республики «хотят превратить Армению в Украину».

Митингующие призывали защитить Армянскую церковь и выразили свои требования в петиции, которую намеревались передать послу Армении в Москве. Акцию организовало общественное движение «Наследники Ноя». Планируется, что подобные протесты пройдут у посольств Армении в других странах, включая США и Францию.