«Хотят превратить в Украину»: Армяне встретили Пашиняна в Москве протестами
Пашиняна в Москве встретили акцией протеста у посольства Армении
Обложка © Life.ru
У посольства Армении в Москве прошёл митинг против действий премьер-министра Никола Пашиняна. Он собрал около 300 участников, включая священнослужителей и общественных активистов. Протестующие осудили задержания священников и бизнесмена Самвела Карапетяна, называя их антиконституционными и несущими раскол в общество. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Митинг у посольства Армении в Москве. Видео © Life.ru
«Свободу нашим священнослужителям!» – скандировали собравшиеся и отмечали, что власти республики «хотят превратить Армению в Украину».
Митингующие призывали защитить Армянскую церковь и выразили свои требования в петиции, которую намеревались передать послу Армении в Москве. Акцию организовало общественное движение «Наследники Ноя». Планируется, что подобные протесты пройдут у посольств Армении в других странах, включая США и Францию.
Предыдущий митинг у посольства Армении с требованием освободить осуждённых священников прошёл 15 ноября в Москве. Напомним, армянского бизнесмена Самвела Карапетяна арестовали минувшим летом за публичную критику правительства. Местные жители встали на его защиту, но предприниматель добровольно сдался властям, чтобы предотвратить столкновение полиции с протестующими. Позже Карапетян выиграл дело против армянских властей в международном арбитраже.
