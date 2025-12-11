Путин в Индии
Регион
11 декабря, 11:40

«Хотят превратить в Украину»: Армяне встретили Пашиняна в Москве протестами

Пашиняна в Москве встретили акцией протеста у посольства Армении

Обложка © Life.ru

У посольства Армении в Москве прошёл митинг против действий премьер-министра Никола Пашиняна. Он собрал около 300 участников, включая священнослужителей и общественных активистов. Протестующие осудили задержания священников и бизнесмена Самвела Карапетяна, называя их антиконституционными и несущими раскол в общество. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Митинг у посольства Армении в Москве. Видео © Life.ru

«‎Свободу нашим священнослужителям!» – скандировали собравшиеся и отмечали, что власти республики «хотят превратить Армению в Украину».

Митингующие призывали защитить Армянскую церковь и выразили свои требования в петиции, которую намеревались передать послу Армении в Москве. Акцию организовало общественное движение «Наследники Ноя». Планируется, что подобные протесты пройдут у посольств Армении в других странах, включая США и Францию.

Самолёт Пашиняна не смог сесть в Москве из-за атак БПЛА
Предыдущий митинг у посольства Армении с требованием освободить осуждённых священников прошёл 15 ноября в Москве. Напомним, армянского бизнесмена Самвела Карапетяна арестовали минувшим летом за публичную критику правительства. Местные жители встали на его защиту, но предприниматель добровольно сдался властям, чтобы предотвратить столкновение полиции с протестующими. Позже Карапетян выиграл дело против армянских властей в международном арбитраже.

