Пашинян, чей самолёт не смог приземлиться из-за атаки дронов, всё же добрался до Москвы
Обложка © Telegram/Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, чей самолёт не смог приземлиться в Москве из-за атаки украинских беспилотников, всё же добрался до столицы РФ. Кадры из аэропорта появились в телеграм-канале Пашиняна.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву. Видео © Telegram/Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan
Напомним, что борт Пашиняна летел из Гамбурга, и ночью приземлиться в Москве он не смог из-за закрытия столичных аэропортов. После временной посадки в Санкт-Петербурге он всё же вылетел в пункт назначения, и сейчас приземлился в столице.
Ожидается, что Пашинян примет участие в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Напомним, сегодня регионы России подверглись атаке 287 украинских дронов, благодаря работе ПВО они были сбиты. Тем не менее ряд аэропортов был вынужден приостановить работу. Так, к утру 11 декабря было задержано, отменено и перенаправлено 378 рейсов в московских аэропортах. В том числе не смог приземлиться в столице России и самолёт премьер-министра Армении Никола Пашиняна, его направили на запасной аэродром.
