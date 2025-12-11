Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 11:36

Пашинян, чей самолёт не смог приземлиться из-за атаки дронов, всё же добрался до Москвы

Обложка © Telegram/Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

Обложка © Telegram/Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, чей самолёт не смог приземлиться в Москве из-за атаки украинских беспилотников, всё же добрался до столицы РФ. Кадры из аэропорта появились в телеграм-канале Пашиняна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву. Видео © Telegram/Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

Напомним, что борт Пашиняна летел из Гамбурга, и ночью приземлиться в Москве он не смог из-за закрытия столичных аэропортов. После временной посадки в Санкт-Петербурге он всё же вылетел в пункт назначения, и сейчас приземлился в столице.

Ожидается, что Пашинян примет участие в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Названы две причины, которые толкают Зеленского направлять сотни дронов на Россию
Названы две причины, которые толкают Зеленского направлять сотни дронов на Россию

Напомним, сегодня регионы России подверглись атаке 287 украинских дронов, благодаря работе ПВО они были сбиты. Тем не менее ряд аэропортов был вынужден приостановить работу. Так, к утру 11 декабря было задержано, отменено и перенаправлено 378 рейсов в московских аэропортах. В том числе не смог приземлиться в столице России и самолёт премьер-министра Армении Никола Пашиняна, его направили на запасной аэродром.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Никол Пашинян
  • Армения
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar