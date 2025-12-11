Пашинян, чей самолёт не смог приземлиться из-за атаки дронов, всё же добрался до Москвы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, чей самолёт не смог приземлиться в Москве из-за атаки украинских беспилотников, всё же добрался до столицы РФ. Кадры из аэропорта появились в телеграм-канале Пашиняна.

Напомним, что борт Пашиняна летел из Гамбурга, и ночью приземлиться в Москве он не смог из-за закрытия столичных аэропортов. После временной посадки в Санкт-Петербурге он всё же вылетел в пункт назначения, и сейчас приземлился в столице.