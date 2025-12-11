Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 15:12

Михалков заявил, что Ефремов потерял связь с реальностью

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, Сергей Булкин

Режиссёр Никита Михалков признался, что немало сделал для реинтеграции актёра Михаила Ефремова в творческое пространство. По его мнению, у артиста было предостаточно времени, чтобы всё осознать. Об этом постановщик рассказал 78.ru.

Михалков подверг критике Ефремова, но в то же время поддержал его, отметив глубину таланта актёра и возможность изменить себя и свою жизнь.

«То, что произошло, было естественным следствием постепенной потери им реальности и ощущения собственности своего таланта. Не могло быть по-другому, это бы кончилось ещё как-нибудь, ещё страшнее», — сказал мастер.

Михалков отметил, что сделал многое для того, чтобы Ефремов смог снова выйти на сцену, но не из корыстных побуждений.

Именно после освобождения Ефремов сам обратился к режиссёру с просьбой помочь вернуться в профессию. Михалков уверен, что тяжёлый жизненный опыт научил актёра многому и заставил переосмыслить ценности. Он не сомневается в даровании Ефремова и верит, что его работа теперь будет полезна и театру, и ему самому.

Собчак покаялась перед Михалковым за упрёк в показе видео с «голой вечеринки» Путину
Собчак покаялась перед Михалковым за упрёк в показе видео с «голой вечеринки» Путину

Как сообщал Life.ru, в сентябре Михаил Ефремов присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова. Он сам попросил об этом постановщика, а тот решил пойти навстречу, отметив, что это будет полезно как для самого актёра, так и для искусства в целом. Напомним, что артист был осуждён в 2020 году за смертельное ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. На свободу он вышел досрочно 9 апреля 2025 года.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Никита Михалков
  • Михаил Ефремов
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar