Михалков заявил, что Ефремов потерял связь с реальностью

Режиссёр Никита Михалков признался, что немало сделал для реинтеграции актёра Михаила Ефремова в творческое пространство. По его мнению, у артиста было предостаточно времени, чтобы всё осознать. Об этом постановщик рассказал 78.ru.

Михалков подверг критике Ефремова, но в то же время поддержал его, отметив глубину таланта актёра и возможность изменить себя и свою жизнь.

«То, что произошло, было естественным следствием постепенной потери им реальности и ощущения собственности своего таланта. Не могло быть по-другому, это бы кончилось ещё как-нибудь, ещё страшнее», — сказал мастер.

Михалков отметил, что сделал многое для того, чтобы Ефремов смог снова выйти на сцену, но не из корыстных побуждений.

Именно после освобождения Ефремов сам обратился к режиссёру с просьбой помочь вернуться в профессию. Михалков уверен, что тяжёлый жизненный опыт научил актёра многому и заставил переосмыслить ценности. Он не сомневается в даровании Ефремова и верит, что его работа теперь будет полезна и театру, и ему самому.