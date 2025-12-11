Михалков заявил, что Ефремов потерял связь с реальностью
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, Сергей Булкин
Режиссёр Никита Михалков признался, что немало сделал для реинтеграции актёра Михаила Ефремова в творческое пространство. По его мнению, у артиста было предостаточно времени, чтобы всё осознать. Об этом постановщик рассказал 78.ru.
Михалков подверг критике Ефремова, но в то же время поддержал его, отметив глубину таланта актёра и возможность изменить себя и свою жизнь.
«То, что произошло, было естественным следствием постепенной потери им реальности и ощущения собственности своего таланта. Не могло быть по-другому, это бы кончилось ещё как-нибудь, ещё страшнее», — сказал мастер.
Михалков отметил, что сделал многое для того, чтобы Ефремов смог снова выйти на сцену, но не из корыстных побуждений.
Именно после освобождения Ефремов сам обратился к режиссёру с просьбой помочь вернуться в профессию. Михалков уверен, что тяжёлый жизненный опыт научил актёра многому и заставил переосмыслить ценности. Он не сомневается в даровании Ефремова и верит, что его работа теперь будет полезна и театру, и ему самому.
Как сообщал Life.ru, в сентябре Михаил Ефремов присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова. Он сам попросил об этом постановщика, а тот решил пойти навстречу, отметив, что это будет полезно как для самого актёра, так и для искусства в целом. Напомним, что артист был осуждён в 2020 году за смертельное ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. На свободу он вышел досрочно 9 апреля 2025 года.
