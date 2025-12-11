Путин в Индии
Регион
11 декабря, 15:18

На Украине начали использовать дроны для заказных убийств

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Неопознанный беспилотник ударил по частному коттеджу в селе Сокольники Львовской области, повредив крышу, фасад и несколько комнат здания. По информации местной полиции, в результате происшествия никто не пострадал.

По данным издания «Страна.ua», в момент атаки воздушная тревога в регионе не действовала, и угрозы со стороны БПЛА не фиксировалось. Скорее всего дрон был запущен с близлежащей украинской территории. Сам удар, вероятнее всего нанесли FPV-дроном, который способен преодолевать расстояния в несколько десятков километров, сообщает издание «Общественное».

Львовская полиция уже начала расследование и возбудила уголовное дело. Основной версией следствия является попытка совершения заказного убийства с использованием БПЛА. Собственник коттеджа не раскрывается, как и информация о проживающих в доме лицах.

Украина продолжает совершать атаки с помощью БПЛА с токсинами
Ранее на улице Ревуцкого в Киеве произошла серия взрывов. В момент происшествия в городе не было объявлено тревоги. В результате одного из взрывов погиб один человек, а ещё один получил ранения. Позже стало известно, что инцидент случился, когда на месте уже работали экстренные службы. Местные жители смогли запечатлеть момент взрыва на видео.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Криминал
