Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 18:04

Задержанный в Польше российский учёный читал лекции о Помпеях в Европе

Археолог Александр Бутягин. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Археолог Александр Бутягин. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин перед задержанием в Польше проводил лекции о Помпеях в нескольких европейских городах, включая Прагу, Амстердам, Варшаву и Белград. Об этом стало известно из его Telegram-канала.

Свою программу лекций он анонсировал заранее, указав даты и города проведения: 1 декабря — Прага, 2 декабря — Амстердам, 4 декабря — Варшава и 5 декабря — Белград.

Арестованному в Польше археологу Бутягину грозит до 10 лет лишения свободы
Арестованному в Польше археологу Бутягину грозит до 10 лет лишения свободы

Ранее сообщалось, что в Польше был задержан российский учёный и представитель Эрмитажа Александр Бутягин. Украина обвинила его в «уничтожении объектов культурного наследия» в Крыму и намерена требовать экстрадиции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал произошедшее как «правовой произвол», подчеркнув, что это абсолютно незаконная ситуация.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar