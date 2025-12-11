Задержанный в Польше российский учёный читал лекции о Помпеях в Европе
Археолог Александр Бутягин. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин перед задержанием в Польше проводил лекции о Помпеях в нескольких европейских городах, включая Прагу, Амстердам, Варшаву и Белград. Об этом стало известно из его Telegram-канала.
Свою программу лекций он анонсировал заранее, указав даты и города проведения: 1 декабря — Прага, 2 декабря — Амстердам, 4 декабря — Варшава и 5 декабря — Белград.
Ранее сообщалось, что в Польше был задержан российский учёный и представитель Эрмитажа Александр Бутягин. Украина обвинила его в «уничтожении объектов культурного наследия» в Крыму и намерена требовать экстрадиции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал произошедшее как «правовой произвол», подчеркнув, что это абсолютно незаконная ситуация.
