Сын Алена Делона потребовал исключить из завещания сестру Анушку
Ален-Фабьен Делон. Обложка © wikimedia.org / Georges Biard
Младший сын Алена Делона Ален-Фабьен подал иск в швейцарский суд, чтобы исключить сестру Анушку из завещания отца. Слушания назначены на март 2026 года. Об этом он рассказал в эфире радиостанции RTL.
Мужчина не оспаривает первое завещание от 2015 года, однако утверждает, что у актёра начались когнитивные нарушения в 2019 году — после первого инсульта. По словам Ален-Фабьена, несколько врачей подтверждали это. По его мнению, в 2022 году отец уже не отдавал отчёт своим действиям, когда подписал новое завещание в пользу Анушки и передал ей 51% акций компании, управляющей брендом Alain Delon.
Сын актёра уверен, что именно Анушка склонила отца к этому решению. Иск он подал в августе — ровно через год после смерти Делона. Ранее, по его словам, он не имел доступа к медицинским документам за 2019–2023 годы. До этого Ален-Фабьен заявлял, что Анушка сознательно скрывала бумаги, подтверждающие ухудшение памяти у их отца.
В сентябре он официально уведомил через судебного пристава Анушку и сводного брата Энтони о намерении оспорить второе завещание.
Напомним, Ален Делон скончался 18 августа в возрасте 88 лет. Пятью годами ранее он перенёс инсульт, который подорвал общее состояние актёра и спровоцировал развитие болезни Альцгеймера. Артист ушёл из жизни в своём доме в окружении членов семьи.
