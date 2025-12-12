«Крабового короля» Олега Кана заочно приговорили к 24 годам за контрабанду

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес заочный приговор сахалинскому рыбопромышленнику Олегу Кану. Его признали виновным в организации преступного сообщества, контрабанде живого краба на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов, назначив наказание в виде 24 лет колонии строгого режима, передают РИА «Новости» и ТАСС из зала суда.

Суд установил, что с 2014 по 2019 год Кан и его соучастники занимались незаконным вывозом краба в Японию, Южную Корею и Китай, занижая реальную стоимость товара в декларациях. В апреле 2024 года бизнесмен был заочно осуждён на 17 лет колонии по другому делу — об организации убийства.

Суд постановил взыскать с предпринимателя более 4,2 млрд рублей как эквивалент дохода от продажи краба.