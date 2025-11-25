Россия и США
25 ноября, 05:43

С умершего «крабового короля» из Приморья хотят взыскать рекордные ₽4,2 млрд

Олег Кан. Обложка © Rodnyeostrova.ru

Во Владивостоке состоялось судебное заседание по громкому делу сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, в ходе которого государственное обвинение потребовало взыскать с предпринимателя рекордную сумму. Об этом было сказано в зале Фрунзенского районного суда.

Представитель гособвинения заявил, что «крабовый король» должен заплатить 4 миллиарда 260 миллионов рублей, что эквивалентно доходам от продажи живого краба. Требуемая сумма представляет собой один из крупнейших исков в истории дальневосточной рыбной отрасли.

Основанием для столь значительного взыскания послужили обвинения в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и систематическом уклонении от уплаты налогов. Дело продолжает рассматриваться в суде, где будут изучены все представленные доказательства.

Ранее защитная сторона попросила закрыть дело против Олега Кана из-за его смерти, однако суд решил продолжить разбирательство. Вероятно, причиной стала астрономическая сумма в 358,7 миллиарда рублей — во столько оценили ущерб, нанесённый биоресурсам. Эти деньги теперь взыскивают с его сына.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

