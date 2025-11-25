С умершего «крабового короля» из Приморья хотят взыскать рекордные ₽4,2 млрд

Во Владивостоке состоялось судебное заседание по громкому делу сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, в ходе которого государственное обвинение потребовало взыскать с предпринимателя рекордную сумму. Об этом было сказано в зале Фрунзенского районного суда.

Представитель гособвинения заявил, что «крабовый король» должен заплатить 4 миллиарда 260 миллионов рублей, что эквивалентно доходам от продажи живого краба. Требуемая сумма представляет собой один из крупнейших исков в истории дальневосточной рыбной отрасли.

Основанием для столь значительного взыскания послужили обвинения в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и систематическом уклонении от уплаты налогов. Дело продолжает рассматриваться в суде, где будут изучены все представленные доказательства.