Канцлер Германии Фридрих Мерц ведёт себя цинично, рассуждая о плане урегулирования на Украине, ведь у Берлина были все шансы положить конец боевым действиям. Так депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал РИА «Новости» слова немецкого лидера о передаче президенту США Дональду Трампу плана о территориальных уступках Незалежной.

Парламентарий подчеркнул, что заявления немецкой стороны «насквозь пропитаны цинизмом», а её власти лишь имитируют поиск мира. По его словам, на практике Германия спонсирует киевский режим, чтобы продолжить кровопролитие.

«С такими посредниками и координаторами как Британия, Франция и Германия Украине и враги не нужны», — заметил депутат.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что немецкий канцлер Мерц сам дисквалифицировал себя из переговорного процесса по Украине своей «непроходимой тупостью». Он добавил, что этот политик приближает самоубийство западной цивилизации и саботирует переговоры о мире. Кстати, американские СМИ писали, что глава правительства Германии изо всех сил отговаривал Владимира Зеленского соглашаться на мирные предложения США.