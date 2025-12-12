Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 06:39

Ещё два аэропорта Москвы остановили вылеты вслед за Шереметьево

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский. Меры связаны с обеспечением безопасности полётов. В ведомстве уточнили, что ограничения носят временный характер и действуют в установленном регламенте.

Пассажирам рекомендуют следить за статусами рейсов через авиакомпании, так как возможны корректировки расписания.

Два дрона ВСУ пытались синхронно атаковать Москву, вот что из этого вышло
Два дрона ВСУ пытались синхронно атаковать Москву, вот что из этого вышло

Ранее на подлёте к Москве был сбит очередной украинский беспилотник. За ночь ПВО уничтожила четыре дрона ВСУ, однако утром противник продолжил пытаться атаковать. Шереметьево остановило вылеты из-за сигнала «Ковёр»

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar