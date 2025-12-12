Ещё два аэропорта Москвы остановили вылеты вслед за Шереметьево

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский. Меры связаны с обеспечением безопасности полётов. В ведомстве уточнили, что ограничения носят временный характер и действуют в установленном регламенте.