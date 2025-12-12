Детям и подросткам в России хотят запретить играть в The Sims

Ограничение доступа к популярной компьютерной игре The Sims для несовершеннолетних необходимо для защиты их психического здоровья и формирования правильных ценностей, заявил лидер межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков. По его мнению, контент, содержащий элементы насилия, жестокости и пропаганды ЛГБТ*, формирует у детей искажённые представления о социальных нормах.

Собеседник «Абзаца» отметил, что подобная мера не является цензурой, а представляет собой создание безопасного информационного пространства для молодёжи. Он призвал рассматривать это как ответственность не только государства, но и каждого гражданина, направленную на обеспечение гармоничного развития подрастающего поколения и поддержание общественного порядка.

«Я считаю, что в современных условиях целесообразно рассматривать возможность ограничения доступа к игре The Sims для несовершеннолетних, поскольку это является важной мерой по сохранению их здоровья, психологического благополучия и формирования правильных ценностных ориентиров», — подчеркнул общественник.

Ранее пара из Подмосковья рассталась из-за «измен» в игре The Sims. Отношения Макса и Кати из Красногорска, которые длились более трёх лет, закончились из-за увлечения молодого человека симулятором жизни The Sims 4. Он создал в игре аватар, полностью похожий на себя, и стал активно строить виртуальные отношения с персонажами женского пола.

* Запрещённое в России экстремистское движение.