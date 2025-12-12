Путин в Индии
Регион
12 декабря, 07:27

Пашинян спустя год вновь устроил велопрогулку по Москве и чуть не выронил телефон

Обложка © Telegram / Nikol Pashinyan

Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял в традицию велопрогулки по Москве во время визитов в российскую столицу. Видео он опубликовал у себя в телеграм-канале.

Пашинян катается на велосипеде. Видео © Telegram / Nikol Pashinyan

Видео появилось у него в канале около 8 утра по Москве, когда в столице ещё не взошло солнце. Вероятно, это была утренняя велопрогулка по центру. Удивительно, как Пашиняну удалось не выронить телефон, ведь ему приходилось одновременно снимать видео, что-то говорить и объезжать дорожные люки. На этот раз сопровождающей колонны из машин не видно, однако дороги выглядят подозрительно пустыми.

Пашинян старается не упускать возможность прокатиться на велосипеде по Москве. В октябре прошлого года армянский премьер-министр прокатился вдоль Москвы-реки и расхвалил велосипедные дорожки. Позже оказалось, что его сопровождал целый конвой.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

