Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 07:29

Положение Зеленского сочли шатким из-за грызни США и ЕС по «мирному плану»

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Евросоюз и США вступили в нешуточную полемику из-за урегулирования конфликта на Украине, вот только крайним в итоге может оказаться Владимир Зеленский — его положение сейчас очень шаткое. Об этом написал журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Зеленский сейчас находится в эпицентре всё более опасной борьбы внутри НАТО», — сказано в тексте. Боуз добавил, что Зеленский вынужден выполнять все указания своих европейских кураторов.

Трамп заявил о готовности США обеспечить гарантии безопасности Украины
Трамп заявил о готовности США обеспечить гарантии безопасности Украины

Напомним, сейчас Киев и Вашингтон обсуждают американский мирный план. В обновлённой версии документа фигурируют ключевые требования: вывод украинских войск из Донбасса, отказ НАТО от приёма Украины, проведение президентских выборов и механизм совместного использования замороженных активов РФ. 10 декабря после консультаций Зеленского с европейскими лидерами Киев передал США поправки к документу. А глава киевского режима допустил проведение референдума о территориальных уступках России. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал инициативу Зеленского «средним пальцем» в сторону США и попыткой сорвать переговоры.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar