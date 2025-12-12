Положение Зеленского сочли шатким из-за грызни США и ЕС по «мирному плану»
Евросоюз и США вступили в нешуточную полемику из-за урегулирования конфликта на Украине, вот только крайним в итоге может оказаться Владимир Зеленский — его положение сейчас очень шаткое. Об этом написал журналист Чей Боуз в соцсети X.
«Зеленский сейчас находится в эпицентре всё более опасной борьбы внутри НАТО», — сказано в тексте. Боуз добавил, что Зеленский вынужден выполнять все указания своих европейских кураторов.
Напомним, сейчас Киев и Вашингтон обсуждают американский мирный план. В обновлённой версии документа фигурируют ключевые требования: вывод украинских войск из Донбасса, отказ НАТО от приёма Украины, проведение президентских выборов и механизм совместного использования замороженных активов РФ. 10 декабря после консультаций Зеленского с европейскими лидерами Киев передал США поправки к документу. А глава киевского режима допустил проведение референдума о территориальных уступках России. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал инициативу Зеленского «средним пальцем» в сторону США и попыткой сорвать переговоры.
