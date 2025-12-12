Генерал Ртищев предупредил Европу о последствиях радиационной аварии на границе с Украиной

Если на границе России и Украины произойдёт радиационная катастрофа, то опасные вещества попадут на существенную часть Европы и самой Украины. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Так он прокомментировал на брифинге компьютерную модель взрыва «грязной бомбы» и данные о 68 потерянных на Украине радиоактивных источниках.

«Ранее мы приводили доклад премьер-министру Украины, озвученный секретарём Совета национальной безопасности Украины. В нём сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных, на территории Харьковской области. В докладе отмечено: «Утрата контроля за источниками ионизирующего излучения классифицируется как радиационная авария», — пояснил Ртищев.

Он напомнил, что государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины уверена в заражении лишь российских земель в случае применения подобного запрещённого оружия. Однако опыт Чернобыля доказывает, что радиоактивные вещества стремительно распространились бы по европейским странам и самой Украине, подчеркнул Ртищев.