Генерал Ртищев предупредил Европу о последствиях радиационной аварии на границе с Украиной
Алексей Ртищев. Обложка © ТАСС / ГЕоргий Чернышов
Если на границе России и Украины произойдёт радиационная катастрофа, то опасные вещества попадут на существенную часть Европы и самой Украины. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Так он прокомментировал на брифинге компьютерную модель взрыва «грязной бомбы» и данные о 68 потерянных на Украине радиоактивных источниках.
«Ранее мы приводили доклад премьер-министру Украины, озвученный секретарём Совета национальной безопасности Украины. В нём сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных, на территории Харьковской области. В докладе отмечено: «Утрата контроля за источниками ионизирующего излучения классифицируется как радиационная авария», — пояснил Ртищев.
Он напомнил, что государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины уверена в заражении лишь российских земель в случае применения подобного запрещённого оружия. Однако опыт Чернобыля доказывает, что радиоактивные вещества стремительно распространились бы по европейским странам и самой Украине, подчеркнул Ртищев.
Ранее в районе города Энергодара, расположенного в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции, было зафиксировано около десяти обстрелов со стороны ВСУ. На объекте продолжает работу миссия МГАТЭ, но там умышленно не называют виновника ударов. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пояснил, что у его сотрудников якобы недостаточно данных, чтобы дать ответы на подобные вопросы.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.