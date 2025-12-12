Путин в Индии
Милонов оценил идею блокировки игры The Sims для детей

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Запрет популярной компьютерной игры The Sims для детей не является в настоящее время необходимой мерой, заявил в беседе с RT депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, блокировать подобные продукты нужно не для привлечения внимания, а лишь в качестве крайней меры, если сервис представляет реальную угрозу для молодого поколения.

Парламентарий отметил, что в рамках своей депутатской деятельности не сталкивался с информацией о конкретных опасностях, исходящих от этой игры. Он выразил сомнение, что гипотетический запрет The Sims действительно отвечает задачам защиты детского здоровья, подчеркнув важность взвешенного подхода к подобным вопросам.

«При возможности спрошу у своих детей, что они думают про эту игру», — подчеркнул Милонов.

Напомним, детям и подросткам в России хотят запретить играть в The Sims. Ограничение доступа к популярной компьютерной игре для несовершеннолетних необходимо для защиты их психического здоровья и формирования правильных ценностей, заявил лидер межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков.

