Яблоня от яблока: Бумеры вслед за зумерами захотели квартиры на Новый год

Представители старшего поколения россиян среди самых желанных новогодних подарков от детей назвали новую квартиру, сообщает РИАМО. По данным опроса, об этом заявил каждый десятый респондент. На втором месте по популярности оказались новые гаджеты, которые хотели бы получить 32% бумеров.

Почти треть представителей старшего поколения — 29% — не ждут дорогих подарков от близких и рассчитывают приобрести жильё к празднику самостоятельно. Так, 21% опрошенных надеется на новогоднюю премию для частичного покрытия первоначального взноса, а 8% целенаправленно откладывали деньги с зарплаты в течение года. Кроме того, в топе желаемых подарков оказались билеты в театр, ювелирные украшения и сертификаты на путешествие.

Эксперт Юлиан Овечкин отметил, что снижение ключевой ставки создаёт дополнительный стимул для спроса на новостройки. Так, после её уменьшения на 2% в октябре количество обращений за консультацией по стандартной ипотеке выросло примерно на 20% по сравнению с предыдущими месяцами.

Напомним, каждый десятый представитель поколения Z надеется получить от родителей в подарок на Новый год квартиру, однако реальность их ожиданий не оправдывает. Согласно исследованию, большинство взрослых выбирают для наследников более скромные презенты.