Верховный суд направил дело экс-мэра Сочи Копайгородского в Мещанский суд Москвы

Верховный суд России определил территориальную подсудность уголовного дела в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины. Рассмотрением дела займётся Мещанский районный суд Москвы. Об этом сообщила адвокат семьи Елизавета Меткина.

Суд также продлил меру пресечения: Алексей Копайгородский останется под стражей до 24 июня 2026 года, его супруга — до 12 июля. Арест на имущество обвиняемых сохранён до 17 июля 2026 года.

По версии следствия, с марта 2022 года по май 2024 года экс-глава Сочи при посредничестве жены получил от представителей коммерческих структур взятки на сумму 248 млн рублей. Взамен, как утверждается, он обещал содействие в ведении бизнеса и общее покровительство. Полученные средства, по данным Генпрокуратуры, были легализованы через приобретение недвижимости.

Кроме того, следствие считает, что Копайгородский при участии супруги похитил два земельных участка в Сочи общей стоимостью не менее 26 млн рублей, оформив их на аффилированных лиц.

Алексею Копайгородскому предъявлены обвинения по статьям о растрате, получении взятки и легализации денежных средств в особо крупном размере. Его супруга обвиняется в посредничестве во взяточничестве, пособничестве в растрате, легализации доходов, а также в подкупе и принуждении свидетелей к даче ложных показаний.

Отдельно в Хостинском районном суде Сочи продолжается рассмотрение антикоррупционного иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов, связанных с Копайгородским и его окружением, на сумму около 1,6 млрд рублей.