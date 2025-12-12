Путин в Индии
12 декабря, 12:55

В Польше нашли туннель мигрантов для нелегального перехода из Белоруссии

Обложка © Погранслужба Польши

Туннель, через который около 180 мигрантов проникли на территорию Польши, обнаружили на польско-белорусской границе. Об этом сообщил пресс-секретарь польской погранслужбы Анджей Юзвяк, показав кадры с подземным лазом и задержанными нелегалами.

«Туннель длиной в несколько десятков метров под барьером и технической дорогой имел высоту около 1,5 м. Его скрытый в лесу вход находился примерно в 50 метрах с белорусской стороны границы, выход был расположен примерно в 10 метрах от плотины с польской стороны», — заявил пресс-секретарь.

Туннель нашли 11 декабря в районе Нарвки на Подлясье. Благодаря современной электронной системе наблюдения стало известно, что более 180 человек пересекли границу незаконно через этот подкоп. Из них 130 мигрантов были задержаны польскими пограничниками.

Задержанный в Польше российский учёный читал лекции о Помпеях в Европе
Напомним, что ранее Кирилл Дмитриев рассказал о перспективах постройки туннеля через Берингов пролив, который мог бы соединить Россию с США. Назвать его он предложил «туннелем Путина — Трампа». Американский президент назвал идею интересной.

