В Польше нашли туннель мигрантов для нелегального перехода из Белоруссии

Туннель, через который около 180 мигрантов проникли на территорию Польши, обнаружили на польско-белорусской границе. Об этом сообщил пресс-секретарь польской погранслужбы Анджей Юзвяк, показав кадры с подземным лазом и задержанными нелегалами.

Фото © Погранслужба Польши

«Туннель длиной в несколько десятков метров под барьером и технической дорогой имел высоту около 1,5 м. Его скрытый в лесу вход находился примерно в 50 метрах с белорусской стороны границы, выход был расположен примерно в 10 метрах от плотины с польской стороны», — заявил пресс-секретарь.

Туннель нашли 11 декабря в районе Нарвки на Подлясье. Благодаря современной электронной системе наблюдения стало известно, что более 180 человек пересекли границу незаконно через этот подкоп. Из них 130 мигрантов были задержаны польскими пограничниками.

