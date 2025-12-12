Вооружённые силы Украины сталкиваются с серьёзными трудностями на линии фронта из-за проблем в системе политического и военного управления. Такое мнение высказал бывший подполковник британской армии Глен Грант в комментарии изданию Daily Express.

По его словам, украинские власти не в полной мере выполняют обязанности по обеспечению армии, в том числе в вопросах снабжения и координации. Основную ответственность за сложившуюся ситуацию эксперт возложил на президента Украины Владимира Зеленского.

Грант отметил, что даже в районах активных боевых действий доставка беспилотников осуществляется при участии гражданских лиц, что, по его мнению, указывает на системные сбои в организации военной поддержки.

Издание также указывает, что, как считают отдельные аналитики, недостаточная борьба с коррупцией негативно отражается на боеспособности украинской армии и её возможностях вести боевые действия.

Ранее появилась информация, что Украина всё-таки готова рассмотреть создание буферной зоны в Донбассе в рамках мирного соглашения. При это для предотвращения нарушений Киев якобы настаивает на присутствии наблюдательных миссий и иностранного контингента.