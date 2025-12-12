Путин в Индии
12 декабря, 12:53

Россияне стали активнее делать дома ремонт в православном стиле

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В интерьерном дизайне России отмечается устойчивый тренд на включение православных элементов. Заказчики всё чаще просят оформить в доме «красный угол» или полноценный иконостас с подсвечниками и подставкой для Евангелия, используя деревянную мебель в традиционных храмовых оттенках. Как отметил арт-директор Станислав Мерзляков, особый интерес вызывает эстетичное объединение старинных и новых икон в единую композицию.

«Бюджетный вариант можно устроить, имея от 5 000 рублей. Это простая полка и иконы массового полиграфического производства», — подчеркнул собеседник kp.ru.

Тем временем предприниматели продают десятки тысяч стилизованных полок из фанеры стоимостью от 300 до 1500 рублей. Ежемесячно в стране реализуется около 35 тысяч таких изделий. Этот всплеск связан с событиями последних лет и общим усилением религиозных настроений в обществе, уверены эксперты.

Ранее россиянам рассказали о самых больших ошибках при ремонте в новостройках. Кроме того, финансист предупредил о риске роста цен на ремонт.

