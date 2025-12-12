Финляндия покупает у США партию ракет для модификации своих истребителей F-35

Финляндия закупит у Соединённых Штатов ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM для оснащения своих истребителей F-35. Об этом сообщило финское министерство обороны.

Разрешение на приобретение этих ракет средней дальности для армии дал министр обороны Антти Хяккянен. В ведомстве подчеркнули, что новые ракеты будут полностью совместимы с парком многоцелевых боевых самолётов F-35A, которые поступят на вооружение финских ВВС.