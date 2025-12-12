Путин в Индии
12 декабря, 12:50

Финляндия покупает у США партию ракет для модификации своих истребителей F-35

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Flying Camera

Финляндия закупит у Соединённых Штатов ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM для оснащения своих истребителей F-35. Об этом сообщило финское министерство обороны.

Разрешение на приобретение этих ракет средней дальности для армии дал министр обороны Антти Хяккянен. В ведомстве подчеркнули, что новые ракеты будут полностью совместимы с парком многоцелевых боевых самолётов F-35A, которые поступят на вооружение финских ВВС.

Кстати, с недавних пор командовать обороной страны в случае нападения будут не финские военачальники, а штаб НАТО в США. Кроме того, ранее Финляндия и Великобритания провели военные учения в 70 км от российской границы. В манёврах были задействованы около 3 000 военнослужащих.

