Инициатива киевского главаря Владимира Зеленского о проведении всеукраинского референдума по территориальным вопросам свидетельствует о приближении завершения конфликта. Прогноз о скором мире сделал британский журнал The Spectator.

Автор материала полагает, что такой шаг киевского руководства говорит о признании неизбежности сложных решений. По оценке издания, результат голосования может оказаться болезненным для украинского общества.

«Некоторые украинцы почувствуют себя преданными, а другие будут задаваться вопросом, ради чего они пошли на все эти жертвы, если итоговая сделка окажется хуже той, которую Киев отверг в Стамбуле в апреле 2022 года. Но ясно одно – окончание конфликта только что значительно приблизилось», — пишет The Spectator.