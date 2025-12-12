Путин в Индии
12 декабря, 13:31

Spectator увидел намёк на скорый мир в словах Зеленского о референдуме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Инициатива киевского главаря Владимира Зеленского о проведении всеукраинского референдума по территориальным вопросам свидетельствует о приближении завершения конфликта. Прогноз о скором мире сделал британский журнал The Spectator.

Автор материала полагает, что такой шаг киевского руководства говорит о признании неизбежности сложных решений. По оценке издания, результат голосования может оказаться болезненным для украинского общества.

«Некоторые украинцы почувствуют себя преданными, а другие будут задаваться вопросом, ради чего они пошли на все эти жертвы, если итоговая сделка окажется хуже той, которую Киев отверг в Стамбуле в апреле 2022 года. Но ясно одно – окончание конфликта только что значительно приблизилось», — пишет The Spectator.

Ранее Life.ru писал, что Украина в ходе переговоров может рассмотреть возможность территориальных уступок в Донбассе при условии встречных шагов со стороны России. Позже Владимир Зеленский предложил провести референдум по территориальным вопросам. Однако в Кремле заявили, что Россия не будет рассматривать вариант Зеленского по референдуму, который коснётся Донбасса.

Анастасия Никонорова
